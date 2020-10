Il Barça denuncia l’arbitro del Clasico alla federazione: “Tifa per il Real”

Sport dà notizia del reclamo presentato dai blaugrana alla RFEF e svela che l’arbitro è cresciuto in una famiglia di tifosi del Real Madrid

Il Clasico come al solito porta con sé polemiche infinite, relative alla direzione degli arbitri. Questo non fa eccezione, specialmente perché l’episodio chiave è la concessione di un rigore al Real Madrid dopo una on field review per una trattenuta di Lenglet su Sergio Ramos.

Ambos se agarran y Sergio empuja a Lenglet para rematar..si hubiera rematado y marcado se anularía p falta previa..no es penalti pq antes hay falta de Ramos p empujar con 2 manos al defensa…MUY SEN-CI-LLO. pic.twitter.com/ghdtI0nkAA — IPL71 (@ipl71) October 25, 2020

Che la maglia si allunghi oltremodo è evidente dalle immagini. La tesi portata contro la concessione del calcio di rigore è che il giocatore del Real si sia aiutato con le mani per allontanare l’avversario prima di essere trattenuto. Insomma, una decisione che, per usare un eufemismo, non ha trovato d’accordo i catalani di Sport.

Martinez Munuera ha debuttato in modo disastroso nel Clasico, in cui ha regalato grazie al VAR la vittoria al Real Madrid per un rigore inesistente.

Per dare sostegno alla tesi della malafede dell’arbitro, Sport ha fatto delle indagini sulla vita privata di Martinez Munuera e della sua famiglia, scoprendo che il padre è fondatore di un club di tifosi del Real nella Comunità Valenciana, dove sono originari. Così il Barcellona ha presentato un reclamo ufficiale alla RFEF.

Il Barcellona ha presentato formalmente un reclamo alla federazione spagnola per la prestazione dell’arbitro Juan Martinez Munuera. […] La risposta del presidente della RFEF, Luis Rubiales, è stata ferma e ha difeso l’onore degli arbitri spagnoli, sia in campo che al VAR. Sebbene la denuncia sia una formalità, il Barcellona spera che questo possa servire all’autocritica degli arbitri, in una stagione in cui il VAR sta scatenando molte polemiche.