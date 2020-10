I club di Serie A stanno tornando a considerare i tagli agli stipendi

Lo scrive il Corriere dello Sport: se la situazione dovesse tornare critica e il campionato si fermasse, i club abbatterebbero così i costi

I positivi, i rinvii, i protocolli e un futuro che per il calcio è sempre più incerto. Una situazione, questa, che non piace ai club di Serie A, intenzionati a portare a termine il campionato per garantirsi la sopravvivenza economica.

Se dovesse ripresentarsi una situazione critica, scrive il Corriere dello Sport, i club spingerebbero per abbattere gli stipendi dei giocatori, che rappresentano il costo principale per una società. In realtà alcune squadre si aspettano quasi che i dipendenti possano ridursi in autonomia l’ingaggio, anche se la Serie A dovesse proseguire.