Gnabry è positivo e si è allenato coi compagni, Bayern-Atletico è a rischio?

Per l’Uefa la partita di Champions si giocherà regolarmente, ma il governo bavarese potrebbe mettere in quarantena il Bayern. Sì, decidono le Asl anche se non si chiamano così

C’è una foto che tiene in ansia Bayern Monaco e Atlético Madrid, ma anche la Champions e l’Uefa. Serge Gnabry risultato positivo al coronavirus ieri si allena regolarmente al mattino con i suoi compagni, abbraccia gli altri, ci scherza senza mascherina e distanziamento. Insomma, mette involontariamente a rischio contagio tutta la squadra, impegnata stasera in Champions contro gli spagnoli. Come si fa?

Il Bayern stamattina effettuerà un nuovo test a tutta la rosa, e poi – a meno di clamorose sorprese – scenderà regolarmente in campo accettando il rischio calcolato di infettare anche gli avversari. Perché lo vuole il protocollo Uefa.

Il regolamento dice infatti che con un caso la partita non deve essere sospesa: bastano 13 giocatori disponibili, compreso un portiere, e si può giocare. Ma non è così semplice. Il governo regionale bavarese potrebbe ordinare la quarantena per l’intera squadra, cosa che costringerebbe a un rinvio della partita. Sì, è sempre la stessa storia: le Asl, anche se non si chiamano così.