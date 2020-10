Giuntoli: “Osimhen può andare in doppia cifra al suo primo anno in Italia”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli Guntoli è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita della gara contro l’Atalanta

Osimhen?

“Onestamente i numeri già parlano chiaro, è un ragazzo che riesce a creare molti spazi e a lavorare per la squadra. In futuro farà grandi cose e lo farà anche per la squadra. Può andare in doppia cifra nel primo anno del campionato italiano”