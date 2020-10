Gazzetta: la decisione del Giudice Sportivo potrebbe slittare all’inizio della prossima settimana

Il Napoli ha già inviato un promemoria al Giudice e due lettere ai Ministri Speranza e Spadafora con tutte le comunicazioni arrivate dall’Asl

Il Giudice Sportivo non si è ancora pronunciato e, a quanto sembra, non si pronuncerà per il momento e già, a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha inviato al Giudice Sportivo un pre reclamo sul caso della mancata partenza per Torino per giocare la sfida con la Juve.

A questo punto il percorso più probabile è che sia dato un tempo rapido per la presentazione delle memorie e che una decisione, vista la necessità di acquisire tutti gli atti e di studiarli, non possa che arrivare fra la fine della settimana e l’inizio della prossima.

Intanto il Napoli ha deciso di non perdere tempo, infatti il presidente De Laurentiis ha già inviato una lettera al Ministro Speranza e una al Ministro Spadafora con tutte le carte relative alle comunicazioni inviata dall’Asl alla società e facendo anche riferimento al precedente che si era verificato sabato mattina con il rinvio di Palermo-Potenza per due positivi nel Potenza

Nella lettera si scrive fra l’altro che “il mancato rinvio per la disputa della partita rappresenterebbe la sconfitta di tutti”. Dunque si “confida in un intervento dei Ministeri in indirizzo perché adottino ogni determinazione necessaria a ripristinare ordine, giustizia, legalità, ragionenvolezza e rispetto”.