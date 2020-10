Gazzetta: Juve-Napoli, il giudice sportivo potrebbe rimandare la sentenza. Difficile il 3-0 a tavolino

E’ più probabile il rinvio della partita con uno o più punti di penalizzazione al Napoli o maxi-multa per violazione del protocollo

E’ attesa per oggi la sentenza del giudice sportivo Mastrandrea per il caso Juve-Napoli. Ma, scrive la Gazzetta, la decisione potrebbe anche slittare. E’ molto improbabile, comunque, che si arrivi alla sconfitta a tavolino per 3-0.

“C’è molta attesa per la sua decisione. Tra le varie ipotesi considerate c’è il rinvio della partita e una sanzione al Napoli di uno o più punti di penalizzazione, oppure una maxi multa per aver violato il protocollo anti-Covid. La sconfitta a tavolino 3-0 pare sia l’ipotesi più remota. In questo clima di incertezza su protocolli, interpretazioni, curva di contagi in aumento, non è escluso che si possa trovare un espediente per rinviare ancora la sentenza“.