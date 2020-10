Gazzetta: il Napoli rischia punti di penalizzazione per la mancata bolla (ma anche qui dipende dalla Asl)

Il giallo degli allenamenti cancellati dal sito. Se l’Asl ha autorizzato (come sembra) l’isolamento a casa, ha ragione il Napoli. Altri club nel mirino

La Gazzetta scrive che l’inchiesta della Procura federale è sul comportamento del Napoli dopo la positività di Zielinski. Scrive che il Napoli potrebbe subire qualche punto di penalizzazione o anche ammenda o ammenda con diffida. In realtà scrive anche che è tutto da dimostrare, perché il Napoli potrebbe aver ricevuto dalla Asl – come infatti è avvenuto – l’isolamento domiciliare non in una struttura concordata ma nei propri domicili.

Si tratta di stabilire se il Napoli abbia chiesto e ottenuto questo permesso e se il monitoraggio dei contatti a «grande rischio» sia avvenuto secondo tutte le procedure. La società lo assicura.

La Gazzetta scrive che il Napoli avrebbe cancellato dal sito ufficiale il report degli allenamenti successivi alla positività di Zielinski.

L’eventuale incolpazione sportiva riguarderebbe la possibilità che si sia agito in ritardo o con negligenza, e/o che indirettamente quelle esitazioni siano state alla base della decisione della Asl.

A questo punto nel mirino della Procura federale non c’è solo il comportamento del Napoli.

L’inchiesta sulla violazione del protocollo può portare a sanzioni di diversa gravità: (…) Si va dall’ammenda all’ammenda con diffida alla penalizzazione di uno o più punti.

La Gazzetta scrive che è il rischio più realistico.

La penalizzazione di uno o più punti potrebbe scattare anche nel caso in cui non ci fosse il 3-0 e Juve-Napoli dovesse dunque essere giocata. Una sorta di via di mezzo.