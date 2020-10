Gazzetta: azzardato l’allenamento di ieri mattina del Napoli, più opportuno lavorare in piccoli gruppi

La Gazzetta dello sport esprime dubbi sulla scelta di ieri mattina da parte di Rino Gattuso di far svolgere regolarmente l’allenamento nonostante l’attesa per l’esito dei tamponi (com’è noto è risultato positivo Zielinski assieme al collaboratore di Giuntoli Giandomenico Costi).

Ieri mattina, il Napoli si è ritrovato al centro sportivo per l’allenamento programmato da Rino Gattuso. Una decisione un po’ azzardata considerata l’attesa per gli esiti dei test. I giocatori hanno svolto la normale seduta, alla quale ha partecipato anche Piotr Zielinski ignaro, ovviamente, di quanto avrebbe appreso di lì a poco.

Sarebbe stato più opportuno, probabilmente, organizzare il lavoro in piccoli gruppi, per evitare gli assembramenti e, soprattutto, come azione preventiva nell’eventualità che qualcuno potesse risultare positivo, così come poi è accaduto. Appreso del contagio di Zielinski, la preoccupazione ha avuto il sopravvento sul lavoro e sulla partita di domani sera.