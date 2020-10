Gazzetta: applausi a Gattuso, che legge bene la gara e sfrutta la profondità della rosa 

Come un camaleonte, il Napoli cambia sembianze nella gara più delicata e va a vincere in terra basca. Il tecnico non cerca alibi nell’infortunio di Insigne o nella ragazzata di Osimhen. Il Metodo Gattuso regge al bivio europeo

Il Napoli vince in casa della Real Sociedad mostrando di riuscire ancora una volta a cambiare volto, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Come un camaleonte, il Napoli cambia sembianze nella gara più delicata e va a vincere in terra basca, in casa della capolista della Liga che comanda il gioco ma non riesce mai a trovare gli spazi giusti. La quinta vittoria in 6 gare stagionali arriva in maniera ancora diversa rispetto alle precedenti”.