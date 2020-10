Gattuso in conferenza: «Siamo stati fortunati a venire a giocare senza tifosi»

I tecnico del Napoli Rino Gattuso in conferenza dopo la vittoria contro la Real Sociedad

Vittoria di carattere, dedicata ai 60 anni di Diego?

La vittoria dei ‘nervi’?

“In questo momento alleno una squadra molto forte, composta da tanti giocatori. Non faccio i complimenti solo a Politano o Koulibaly, ma soprattutto a Lobotka che ce l’ha messa tutta, a Demme che ha fatto una buonissima partita, a Maksimovic e tutti quelli che hanno avuto poco spazio finora. E’ un segnale importante, è una squadra sempre sul pezzo e pedalano, c’è grande serietà qualsiasi cosa proponiamo io e il mio staff. Non è un caso, dobbiamo continuare così anche se a volte vorrei che tecnicamente non facessimo passi indietro, che riuscissimo a fare a livello tattico e tecnico cose di pari passo. Penso che su questo aspetto qua abbiamo ancora ampi margini di miglioramento”.

Lobotka da trequartista?

Insigne?

Vittoria storica in questo stadio?

“Siamo contenti, c’è grandissimo rispetto per la Real Sociedad: giocano molto bene, oggi l’abbiamo toccato con mano e ci han messo in grandissima difficoltà. Siamo contenti, testa a Sassuolo e dopo ci sono ancora 12 punti a disposizione per superare il turno di Europa League. Sapevamo che oggi per noi non era facile. Vi posso assicurare che questo stadio pieno è un’altra cosa, qua la gente si fa sentire e oggi siamo stati fortunati a venire a giocare senza tifosi”.