Fiction con rapina e omicidio nel video di presentazione di Cionek, bufera social sulla Reggina

Quando era alla Spal, il giocatore sventò una rapina. Il suo nuovo club ha deciso di giocarci su ma non tutti hanno apprezzato

Una presentazione un po’ bizzarra quella scelta dalla Reggina per il nuovo arrivato, Thiago Cionek. Il club lo ha annunciato sui social attraverso un video che ha scatenato non poche polemiche. Cionek è stato al centro delle cronache, a marzo, quando vestiva la maglia della Spal, perché sventò una rapina in una tabaccheria nel centro di Ferrara. Ebbene, la Reggina ha pensato di sfruttare l’onda d’urto del caso proponendo un video in cui si ricorda, in un certo modo, l’accaduto.

Nel filmato, dopo i titoli che rimandano ai giornali di marzo, Cionek è immortalato, con indosso la maglia del club, mentre legge un quotidiano seduto al tavolino di un bar, sorseggiando un caffè. Nel locale entra un rapinatore che punta la pistola addosso ad un cameriere. Poi, però, si gira verso Cionek, lo riconosce e, memore dell’eroismo del calciatore, scappa.

Il primo spezzone del video si conclude con Cionek che, guardando dritto in camera, rassicura i tifosi della Reggina:

“Adesso vi difendo io”.

Buio, poi il filmato riprende. E’ passata un’ora dal fatto, recita la scritta in sovrimpressione. Il malvivente torna nel bar, si accerta che Cionek sia andato via e spara al cameriere. E stavolta lo uccide, come mostra la caduta un tantino cinematografica dell’uomo dietro al bancone.

A quel punto, sullo schermo appare la scritta:

«Sei senza difesa senza Cionek».

Un video che ha scatenato le polemiche. Molti lo hanno trovato di dubbio gusto e lo hanno esternato nei commenti su Facebook. La maggior parte dei tifosi spiega che sarebbe andato tutto bene se il filmato si fosse fermata all'”Adesso vi difendo io” del calciatore. E’ la scena finale, con il cameriere che si accascia, che è stata trovata del tutto gratuita e non è proprio stata digerita.