Espirito Santo: “Il sistema della 15 sterline a partita non funziona”

L’allenatore del Wolverhampton attacca la Premier League: “I numeri mostrano che i tifosi non sono coinvolti, serve una soluzione migliore”

Vedere una partita di Premier League costa 15 sterline. Non allo stadio, ma in tv: è questa la misura studiata dalla lega per rientrare della crisi economica generata dalla pandemia. Al tempo stesso, però, è un costo importante per gli utenti, che stanno trovando una sponda anche dagli stessi club.

Nuno Espirito Santo, allenatore del Wolverhampton, si è espresso in questo senso. Di seguito, le sue parole sulla questione riportate dal Telegraph.

Penso che sia chiaro che il sistema non funzioni. I numeri mostrano che i tifosi non sono coinvolti. Bisogna trovare una soluzione migliore. Purtroppo quella ideale è l’unica che non si può adottare (riportare le persone allo stadio, ndr) e io non ne ho una da proporre.