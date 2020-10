Dialogo tra Montalbano e Catarella sui protocolli

“Ma il prutuculla è viva o è murta?”. “Nun stavia tanta bine: havia il carognaviria nculla”.

I cuntagia criscivana asintomatica e omnes si appriparavano a fari i loccodamnati e Muntilbano pinsava a come farisi purtari il mangiari da Adilina che poia chella che viniva viniva…

“Dutturi, dutturi… “.

Ma chi mintula, ura, sintiva Catarelli macari quanno si biviva il caffia a casi su da sula…

“Dutturi, dutturi… “, chesta facta stavi divinnanda piriglisosa, haviva da farisi vidiri da qualichiduna bona.

“Dutturi, dutturi: stavia fora la purta, ma non volita araprira?”.

“Nuttata pirsa e figlia fimmina”, pinsai scunsulata Muntilbano e itta ad arapriri a Catarelli.

Quanno rapritte la purta vidia uni che assumigliava a Catarelli ma che haviva nu linzola coppa la capa…

“Catarè, mi paria la Sagra Sindona”.

Catarelli: “Vossia havia simpre gana di babbiari?”.

Muntilbano: “Ma tu mi paria nu biduina, Catarè”.

C: “Dutturi, ma non lo sapia che ci stavi nova in gira il carognaviria?”.

M: “Chella i viria carogna aumentino di juorna in juorna”.

C: “Macari chesta è vira”.

M: “Ma pirchia si vinuta da mia?”.

C: “Li vuliva acchiederi na cusa e passanna da Marinelle mi sugno dicta, ‘ma pirchia non lo vaca ascuntari a case’ “.

M: “Accomadita e dimma omnia”.

C: “Gratia, dutturi, io li voliva acchiederi che volia dir ina cusa che dicano todas le tilivisionas”.

M: “Acchieda”.

C: “Ca omnes stanna a diri che havimma da rispittare i prutuculla”.

M: “Eh, paria che sugno omnes sigritaria comunala”.

C: “Ma che volia diciri: a nuia di chesta prutuculla non ci haviana dicta nihila”.

M: “Adipinna di qualichi prutuculla si parli”.

C: “Aieri aggia vista Gallia in tilivisiona che havia dicta che il sistima è saltata e che havimma da fari nova prutuculla”.

M: “E chella voli diciri che il sistima sanitaria di cuntrulla nun accuntrulla plus nihila”.

C: “Poi aggia cangiata prugramma e havia sintita che sugno saltata macari i prutuculla nelli offcia pubblica e nei transporta”.

M: “Chella diriva dall’ordinantie dello Sciriffa”.

C: “Poi aggia vista in tilivisiona Ndria Agnedruzza che sugno simmane e simmane che vaia dicinno che il prutocolla è viva; ma chi fusse n’oppositoria?”.

M: “No chilla Agnedruzza nun si oppona: e il Napule che havi facta ricursa”.

C: “E pirchia il Napule havia facta ricursa?”.

M: “Pirchia havi avuta cuntra la primera cursa”.

C: “E Agnedruzza pirchia nun si oppona?”.

M: “Pirchia dicia che il facta nun è lura”.

C: “Ma lura ci stanna o ci fanna?”.

M: “Ci fanna”.

C: “Ma il prutuculla è viva o è murta?”.

M: “Nun stavia tanta bine: havia il carognaviria nculla”.

C: “E Ronalda che havia facta?”.

M: “Havia facta l’autolesionisma”.

C: “E Spatafore che havia facta?”.

M: “L’havia bacchitatta”.

C: “E Ronalda che havia facta?”.

M: “Havia facta commo Orlanda”.

C: “Havia facta il pupa?”.

M: “Pricisa!”.

C: “Ma insumma poia si vinia a sapiri si stu prutuculla è viva o è murta?”.

M: “Il prutuuculla tenia le scolla ‘nfronta”.

C: “Ma ura il Napule tina tettares punta in minus”.

M: “Sissi, ma si havia dicta che facia ricursa”.

C: “Ed ura che successe?”.

M: “Poi venia na trubbea dall’Affrica”.

C: “E che fice?”.

M: “Ficia danna piggia che lu scirocca a Montiriala”.

C: “E commo si chiamave stu vienta?”.

M: “Si chiamma Osimenna”.

C: “E che facia?”.

M: “Mina a ca e a lae”.

C: “E Agnedruzza che dicia?”.

M: “Non dicia nihilo: Osimenna è affare nustra”.

C: “Sissi, vira è: chilla lura si tenana i prutuculla”.

M: “(…)”.