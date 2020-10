Derby di Liverpool in lockdown, le tv negano la partita in chiaro proposta dal governo

Everton-Liverpool sarà trasmessa a pagamento, nonostante il timore che i tifosi si riuniscano per vederla assieme. BT Sport: “Al calcio servono i soldi delle tv”

In questo momento Liverpool è praticamente in lockdown. Come ha raccontato anche Ancelotti alle 17 le strade si svuotano, sembra di essere tornati in primavera. E’ in questo clima che domani si giocherà il derby del Merseyside tra Everton e Liverpool.

Il Segretario alla Cultura Oliver Dowden ha lanciato l’idea di trasmettere il match in chiaro, in forma di benefit alla cittadinanza. La tv ha risposto picche.

BT Sport – scrive il Telegraph – ha reagito anzi in maniera molto dura, in un momento in cui in Inghilterra s’è alzato un polverone sui nuovi pacchetti da 15 sterline per vedere in pay-per-view i match non inclusi negli abbonamenti tradizionali.

La paura delle istituzioni è che i tifosi violino le regole del lockdown per guardare la partita dagli amici.

La proposta è stata definita “irricevibile” da BT, usando come alibi la leva finanziaria in tempo di crisi: “Le entrate delle trasmissioni tv sono fondamentali per garantire che le squadre di calcio rimangano finanziariamente a galla e insieme aiutiamo a proteggere l’ecosistema del calcio in generale. È impossibile iniziare ad applicare diversi modelli commerciali alle molte diverse e dinamiche situazioni di blocco locale”.