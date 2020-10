De Luca su Juve-Napoli: «È da circo equestre pensare che il protocollo valga più della legge dello Stato»

Da Fazio: «La Asl ha fatto quel che avrebbe fatto per qualsiasi cittadino. La sentenza è limpida come un scodella di bagna cauda»

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a Che tempo che fa su Juventus-Napoli:

Juventus-Napoli. Il protocollo è un’intesa tra privati, dovrebbe essere superiore a una legge dello Stato. È una cosa da circo equestre, non da Paese civile. La Asl ha fatto quel che avrebbe fatto per qualsiasi cittadino. La sentenza è limpida come un scodella di bagna cauda.