De Luca scrive a Conte: «Sconcertanti le parole di Ricciardi. Dal governo solo ritardi»

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha scritto una lettera di rimostranze al governo. In essa segnala che a 15 giorni dall’incontro con esponenti dell’esecutivo, non ha ancora ricevuto risposta alle richieste avanzate.

De Luca non risparmia un affondo a Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza che ha invocato il lockdown per Napoli (e Milano).

«Colgo l’occasione per sottolineare le sconcertanti affermazioni di consulenti sanitari nazionali relative alla Campania e che risultano assolutamente intollerabili a fronte dei ritardi gravissimi con cui il Governo ha affrontato le questioni che riguardano la nostra Regione. Continuo a registrare in particolare posizioni tanto irresponsabili quanto scollegate da ogni valutazione epidemiologica in relazione al mondo della Scuola. Attendiamo che il Governo dica parole chiare ed esca dai balbettii e si assuma responsabilità piene».

Il governatore accusa il Governo di aver sottovalutato l’emergenza, soprattutto il suo aspetto economico e ribadisce la necessità di

«un piano socio economico nazionale di sostegno non per un mese, ma per tutta la fase di presenza dell’epidemia. Chiedo formalmente che il Governo decida di convocare un tavolo con la Regione per la messa a punto in tempi immediati di questo piano di sostegno per i prossimi mesi».