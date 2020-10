De Luca: “Chiudere Napoli? Stupidaggini, ci sono regioni con contagi più alti”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook ha fatto il punto sulla situazione dell’emergenza coronavirus.

“Abbiamo la necessità e il dovere di parlare chiaro anche di fronte a errori gravi che ha fatto il governo; il mio primo rilievo è fortissimo ritardi nelle decisioni, decisioni prese con la regola del mezzo e mezzo. Poi la sottovalutazione dell’emergenza attuale e quindi la perdita di tempo prezioso. Il governo sta prendendo tempo e facendo accumulare contagi che stanno portando al collasso il sistema ospedaliero”.

“E non diciamo sciocchezze sui lockdown locali, non servono a nulla. Bisogna agire a livello nazionale anche perché esistono piccole Regioni con una percentuale di contagi molto più alte di quella della città di Napoli”.

“Noi abbiamo imposto le mascherine all’aperto per primi, ma il Governo non ha fatto nulla per garantire il controllo sull’osservanza delle regole”.