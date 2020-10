CorSport: Sarri e Allegri disposti a ridursi lo stipendio pur di avere una panchina

“Allegri scalpita, Sarri si stava addirittura accordando con Madama per chiudere i rapporti, poi la trattativa, a un passo dalla ratifica, è saltata per imprecisate ‘questioni burocratiche'”

Allegri, Sarri e Spalletti. Tre grandi allenatori rimasti senza panchina. I primi due, scrive il Corriere dello Sport, scalpitano per tornare in campo e sarebbero anche disposti a guadagnare di meno.

“Sia Allegri che Sarri, entrambi esonerati dalla Juventus dopo aver vinto lo scudetto vogliono una panchina. Allegri scalpita, Sarri si stava addirittura accordando con Madama per chiudere i rapporti, poi la trattativa, a un passo dalla ratifica, è saltata per imprecisate ‘questioni burocratiche’”.

Per Allegri si è parlato della Roma, ma Fonseca ancora non ha perso una partita sul campo. Mentre è in bilico la panchina di Iachini, che potrebbe essere la meta di Sarri.

“Sia Sarri che Allegri sono pronti a guadagnare anche di meno rispetto al recente passato. Un po’ perché di mezzo c’è stato il Covid, un po’ perché il virus e la storia del calcio si evolvono, ma la ricerca del tecnico taumaturgo ha rallentato”.