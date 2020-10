Corsport: Sandulli potrebbe decidere di astenersi su Juve-Napoli 

Juve e/o Napoli potrebbero ricusarlo, ma cosa succederà lo capiremo soltanto nei prossimi giorni.

Intanto resta da decidere su Juve-Napoli, per il giudice Gerardo Mastrandrea non c’è stato dubbio, il Napoli aveva torto e lo ha condannato alla sconfitta per 3-0 a tavolino più un punto di penalizzazione. Ha dunque fatto prevalere il protocollo e applicato le sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva.