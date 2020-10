CorSport: la Serie A teme il rinvio di Juve-Napoli, pronti studi su playoff da sottoporre ai club

Se il giudice dovesse rinviare la partita, altri club potrebbero chiedere la stessa misura e il calendario è già abbastanza ristretto per trovare altre date. L’allarme in via Rosellini è scattato, si aspetta sentenza

Oggi il giudice sportivo dovrebbe decidere sul caso Juventus-Napoli. I vertici della Lega Serie A, scrive il Corriere dello Sport, si aspettano una decisione esemplare che punisca il Napoli, ovvero la sconfitta a tavolino, perché se Mastrandrea deciderà per il rinvio, il rischio è che anche altre squadre pretenderanno un trattamento identico a quello del Napoli. Ad esempio l’Inter, che ha 6 positivi con il derby di Milano alle porte.

La situazione diventerebbe ancora più complicate se le squadre interessate fossero coinvolte nelle coppe europee, come Juve e Napoli. Il calendario è già abbastanza ristretto e trovare altre date per recuperare le partite sarebbe difficilissimo. La Serie A, insomma, è in allarme.

Il quotidiano sportivo scrive:

“L’allarme è già scattato, tanto che pure in via Rosellini il tema play-off, sempre caldeggiato dalla Federazione, non è più un tabù, ma un’ipotesi concreta, con tanto di studi già in atto per arrivare ad un doppio piano alternativo da sottoporre ai club in tempi abbastanza ridotti. La post-season, eventualmente, scatterebbe dopo il girone di andata, una volta constatata l’impossibilità di concludere il campionato in maniera regolare. Chiaro che il rinvio di Juve-Napoli aumenterebbe le probabilità di uno scenario di questo genere”.