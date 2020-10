CorSport: Juve-Napoli, i bagagli della squadra erano già sul charter e il pullman era pronto a Torino

Oggi il club partenopeo depositerà il ricorso alla Corte di Appello. Tra le prove a discolpa i video dell’allenamento del sabato, lo scambio di mail con l’hotel di Torino e la prenotazione dei tamponi per la domenica

Ieri lo staff del legale del Napoli, Mattia Grassani, ha limato il ricorso per Juve-Napoli da presentare alla corte sportiva d’Appello. Il Corriere dello Sport scrive che il club di De Laurentiis potrebbe farlo

“anche prima dei venti giorni a disposizione, magari già oggi o al massimo entro l’inizio della prossima settimana”.

La tesi di fondo è che il Napoli non ha violato il protocollo Figc. Il club ritiene di essersi attenuto all’obbligo di isolamento fiduciario imposto dall’Asl e confermato dalla Regione Campania. Il giudice sportivo ha ritenuto che il Napoli avrebbe comunque potuto effettuare la trasferta in bolla e rispettare il protocollo e invece ha rinunciato già il sabato alla partenza per Torino, disdicendo il charter. Il Napoli intende dimostrare che non poteva fare altrimenti.

A supporto della tesi potrebbero essere utilizzati i video dell’allenamento del sabato a Castel Volturno, le mail intercorse con l’hotel scelto per la trasferta a Torino e la prenotazione dei tamponi per la domenica mattina.

“Sul charter poi annullato erano già stati sistemati i bagagli della squadra e degli staff al seguito. E il pullman della società si trovava già a Torino”.