Repubblica: c’è un video segreto che dimostra che il Napoli era pronto a sfidare la Juve

L’allenamento del sabato, il video mostra la squadra concentratissima in vista della Juve. Se non sarà utilizzato come prova, sarà trasmesso sui social

Manca poco al verdetto del giudice sportivo sulla questione Juve-Napoli, da molte parti è passato il messaggio che sarebbe stato il Napoli a chiamare in suo soccorso la Asl, cavalcando l’emergenza Covid pur di non scendere in campo 8 giorni fa a Torino. Ma, come riporta oggi Repubblica Napoli, la società di De Laurentiis avrebbe un asso nella manica che smentirebbe questa tesi

il club azzurro ha un asso nella manica per far saltare il semplicistico teorema: sono le immagini dell’allenamento di rifinitura del 3 ottobre scorso a Castel Volturno, come sempre registrate dai droni che volteggiano sul Training Center mentre la squadra lavora. Il filmato dura un’ora e venti e racconta tutta un’altra storia, con Koulibaly e compagni concentratissimi e più determinati che mai, durante l’ultima prova generale in vista della attesissima trasferta in Piemonte.

Il video dimostrerebbe dunque che il Napoli non vedeva l’ora di andare a giocare a Torino

Basterebbe dare un breve sguardo alle immagini, insomma, per capire che gli azzurri erano pronti a partire per Torino e sarebbero volati in Piemonte con idee bellicose: per andare a caccia dei 3 punti.

Non è chiaro se il video in questione potrà essere usato per la battaglia legale o se il club deciderà di farlo vedere a tutti attraverso i suoi canali social per testimoniare la voglia di affrontare la Juve