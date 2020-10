CorSport: il rinnovo di Dybala con la Juve non decolla. Trattativa in stand by

L’agente dell’argentino è a Torino da un mese, pronto al dialogo con la società, ma non ci sono appuntamenti in programma. C’è il rischio che la questione possa essere rinviata al 2021

Sul Corriere dello Sport il “caso” del rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Fino ad ora, scrive il quotidiano sportivo, non è stato fatto nessun passo in avanti nella trattativa. E’ tutto in stand by, anche se l’agente di Dybala è a Torino da un mese.

“Eppure Jorge Antùn è da un mesetto ormai a Torino, pronto a sedersi al tavolo con la società, ma il suo cellulare è rimasto muto. Domenica scorsa, in verità, ci sarebbe stato un contatto, tra l’agente dell’argentino e il direttore dell’Area Football, Fabio Paratici, che però non ha portato a novità. Non è stato messo in agenda alcun appuntamento (anche a distanza, come l’attualità ormai impone) per far ripartire la trattativa per il prolungamento dell’intesa che è in scadenza nel 2022″.

Sembra tutto bloccato. Finora le parti hanno sempre rimandato l’appuntamento per l’incontro. In un primo momento se ne sarebbe dovuto parlare alla fine del mercato, poi dopo l’assemblea dei soci di giovedì scorso. Poi c’è stata la bolla in cui è rimasta chiusa la squadra. Adesso che l’isolamento fiduciario è finito, potrebbero riallacciarsi i contatti.

“Altrimenti, con tutte le incertezze legate al Covid, c’è il rischio che la questione possa essere rinviata al 2021. A quel punto, con la stagione in pieno svolgimento, il rinnovo diventerebbe una corsa contro il tempo, con tutte le incognite del caso. Anche perché sembra impensabile che la Juve possa affacciarsi alla stagione 2021-22 con il contratto di Paulo in scadenza, rischiando poi di perdere un peso massimo come lui addirittura a zero”.

La volontà di prolungare fino al 2024 c’è da entrambi i lati, ma resta il nodo dell’ingaggio, oltre al ruolo di Dybala nel progetto della Juve.

“Paulo ha uno stipendio di 7,5 milioni all’anno e considerata la congiuntura economica decisamente complicata sono escluse follie. La quadratura del cerchio potrebbe essere trovata a 10 milioni, magari aggiungendo i soliti salvifici bonus“.