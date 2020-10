Corsport, il governo valuta stop a calcetto e sport di contatto

Mentre il governatore della Lombardia Attilio Fontana, ha sospeso ieri tutto lo sport dilettantistico, il Governo sta prendendo in considerazione strade simili per arginare l’esplosione di contagi da coronavirus

Oltre 10 mila casi segnano sicuramente un limite per cui occorre correre ai ripari. L’idea è quella di chiudere di nuovo lo sport a livello dilettantistico, lasciando forse, l’autorizzazione agli allenamenti in forma singola.

C’è il dubbio, come riporta il Corriere dello Sport, sulla questione palestre, c’è chi sta pensando a una chiusura totale di palestre e piscine, così come era stato nella vecchia fase 2.

Resta poi anche la questione stadi, sarebbe infatti inevitabile richiudere di nuovo le strutture sportive ai tifosi. L’ennesimo colpo per sport com e il volley e il basket

«Il basket è veramente offeso – afferma il presidente federale Gianni Petrucci -. Qui si apre e si chiude stile porta girevole del grand hotel. Non c’è solo l’aspetto ludico, il nostro è un settore economico e sociale del Paese e chi ci dovrebbe tutelare non lo fa. Le nostre società sono aziende in cui ballano posti di lavoro. Se dovesse saltare l’incasso dei biglietti dovranno fare un ristorno dei soldi mancanti. Se il calcio rischia il default figuratevi gli altri sport… Io dico solo che se ci fosse stato il “vecchio” Coni tutto questo non sarebbe successo».