Cormezz: Napoli, De Laurentiis e Gattuso discutono il rinnovo ma non c’è intesa

Il presidente propone un contratto lungo a 2 milioni a stagione, comprensivo di penali. Il tecnico non ne vuole. Su questo aspetto c’è ancora distanza tra le parti

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato a Castel Volturno per caricare la squadra in vista dell’impegno di Europa League. Il blitz è stato anche un’occasione per discutere con Gattuso del rinnovo del contratto.

Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, non c’è stata una vera e propria proposta formale, ma si è iniziato a discutere del prolungamento.

“De Laurentiis propone un contratto lungo con un ingaggio di circa 2 milioni a stagione declinato nella consueta modalità complessa con opzioni da inserire a favore sia del club che di Gattuso. Una mossa che ricorda quanto fatto nel 2016 con Sarri che prolungò per 4 anni ma, al momento, non c’è intesa. «Voglio essere un uomo libero» ha sintetizzato domenica ai microfoni di Sky il tecnico del Napoli. Gattuso ha ribadito di «stare bene qui» ma non vuole penali in caso di addio, la distanza tra le parti riguarda soprattutto quest’aspetto. Se ne parlerà ancora a lungo, in questo momento le priorità sono altre”.