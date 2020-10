Corbo: Gattuso cancella il possesso palla che richiamava Sarri per rivoluzionare il gioco

Nel suo nuovo Napoli il tecnico ha modificato ciò oramai sembrava definitivo, rendendolo più veloce, più snello e tutto in verticale

Oramai è evidente che è nato il nuovo Napoli di Gattuso, una vera sorpresa, come la definisce Antonio Corbo su Repubblica, perché il tecnico modifica ciò che oramai sembrava definitivo

Sbaracca il 4-3-3 dopo il primo tempo di Parma. Passa in un lampo d’ira al 4-2-3-1 per far posto ad Osimhen senza rinunciare ad un terzetto offensivo di supporto.