Bundesliga: il Bayern giocherà a porte chiuse fino al 25 ottobre

Come riporta l’Ansa a seguito dell’impennata di contagi l’Unità di crisi di Monaco ha stabilito di chiudere ai tifosi l’Allianz Arena

Mentre in Italia si è discusso a lungo negli ultimi tempi sulla necessità di aprire gli stadi, non contenti della possibilità di ospitare 1000 tifosi, in Germania a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus cambiano le regole. Secondo quanto riporta l’Ansa infatti l’Unità di crisi della città di Monaco di Baviera, presieduta dal sindaco Dieter Reiter, ha deciso di annullare la possibilità che, nello stadio del Bayern Monaco, alcune migliaia di spettatori possano assistere alle partite del club campione di Germania e d’Europa.

Quindi, almeno fino al 25 ottobre compreso, il Bayern giocherà a porte chiuse tutti i suoi match in casa. Questo a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19 in Baviera (42.4 casi ogni diecimila test). Tra l’altro anche alcuni club di terza serie della zona e il Bayern femminile hanno fatto registrare casi di positività al virus.