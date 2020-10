AZ Alkmaar, spuntano i nomi dei nuovi positivi: ci sono Boadu ed Evjen

Il Noordhollands Dagblad svela che i due giocatori non si sono allenati ieri col resto della squadra e non sono partiti per Napoli

Il coronavirus si sta diffondendo rapidamente tra le file dell’AZ Alkmaar, intanto si cominciano a conoscere i nomi dei nuovi positivi tra gli olandesi. Il Noordhollands Dagblad riporta che Myron Boadu e Hakon Evjen non si sono allenati martedì mattina con il resto della squadra e che non sono partiti alla volta di Napoli oggi. In totale dovrebbero essere almeno 12 calciatori della prima squadra a non essere disponibili perché infetti.

Il Telegraph scrive che l’UEFA sa che sono in 14 a non poter scendere in campo, probabilmente conteggiando anche i due membri della squadra primavera che sono risultati contagiati.

In caso di rinvio della partita, ipotesi sempre più consistente, dovrà essere recuperata entro il 28 gennaio 2021, altrimenti il club che ha riportato i contagi perderà l’incontro.