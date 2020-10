Anche in Germania nessuno guarda le amichevoli della nazionale: che senso hanno?

Germania-Turchia ha raccolto solo 6 milioni davanti alla tv: il peggior dato di ascolti da 14 anni. Come la Nazionale di Mancini

In un momento in cui non si sa come far funzionare il giocattolo calcio, la famigerata “pausa per le nazionali” è diventato un boccone indigesto un po’ per tutti. Basta vedere il dato dello share della Nazionale di Mancini nell’imperdibile amichevole contro la Moldova. E non è un problema solo italiano. Anzi, è uno schema che si ripete un po’ ovunque: in Germania per esempio l’amichevole contro la Turchia (terminata 3-3) ha raccolto solo 6 milioni di persone davanti alla tv. Si tratta del peggior dato di ascolti da 14 anni a questa parte. Insomma, anche lì, ormai, la nazionale non se la fila più nessuno.

Una tendenza preoccupante per la DFB, la Federcalcio tedesca che tra l’altro in questi giorni è sotto inchiesta per una pesante evasione fiscale. Al centro di un dilemma, che in Germania la stampa non ha taciuto (ancora prima che la giocassero l’hanno chiamata “la partita internazionale più inutile dell’anno”): non era forse il momento questo di alleggerire il calendario internazionale da partite inutili, con il rischio incombente di infezioni e focolai vari?

E’ un problema di contratti, ovviamente. A causa dei suoi obblighi nei confronti dell’Uefa e dei suoi partner commerciali, la DFB è stata costretta a inserire un test match nel programma prima delle due partite ufficiali della Nations League, sabato in Ucraina e martedì a Colonia contro la Svizzera. I tedeschi, come gli italiani, in questo momento hanno altri problemi. E non riescono a vivere le partite delle nazionali nemmeno come semplice svago. C’è di meglio in giro.