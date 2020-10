In Germania si chiedono che senso abbiano le amichevoli delle nazionali, ora

Per lo Spiegel quella tra Germania e Turchia è “la partita internazionale più inutile dell’anno”. Senza spettatori e senza campioni. Perché non rinunciare almeno a questi impegni e dare aria ai calendari?

Non ci saranno spettatori allo stadio. Non ci sarà la maggior parte dei giocatori titolari. A che serve l’amichevole tra Germania e Turchia? “Ha tutto per diventare “la partita internazionale più inutile dell’anno”.

Lo Spiegel – e anche altri giornali tedeschi – critica apertamente la forzatura di tenere in piedi gli impegni delle nazionali in un momento così complicato per la pandemia in Europa, con i campionati nazionali a rischio. E’ un discorso che vale in generale, non solo in Germania. Non sarebbe stato il caso di sospendere almeno le amichevoli delle nazionali, e magari dare un po’ di aria ai calendari?

Germania-Turchia è per tutti un match senza valore. Persino per la Federazione e il responsabile delle nazionali Bierhoff.

Deve avere un senso – scrive lo Spiegel – incontrarsi in un fresco mercoledì sera di ottobre nello stadio deserto di Colonia. Magari puoi “provare qualcosa” in partite del genere. Bierhoff ha sottolineato che puoi “conoscere meglio i giocatori”.

“Ma la verità è che ci sono “obblighi contrattuali con la Uefa”, come ha ammesso Bierhoff. Obblighi che prevedono lo svolgimento di un certo numero di partite internazionali. E l’Uefa, a sua volta, ha un dovere nei confronti degli sponsor e delle tv. Bbblighi contrattuali che non si indeboliscono nemmeno nelle condizioni eccezionali di una pandemia, non importa quanto il calcio stia già soffrendo”

Non ci saranno molti giocatori del Bayern e del Lipsia, come già a settembre. Non ci sarà nemmeno Toni Kroos, né Timo Werner. Potrebbero giocare Benjamin Henrichs o Mahmoud Dahoud, che sono di solito fuori dal giro della nazionale.

Prima della partita ci sarà “un solo serio allenamento”, ha detto il portavoce Jens Grittner con poca euforia. Si cercherà comunque di “trasmettere elementi tattici”, ha detto l’assistente tecnico della nazionale Marcus Sorg, annunciando una “ben strutturata”, un misto di giocatori più esperti e meno esperti.