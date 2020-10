“Ancelotti è il miglior allenatore della storia del PSG”, dice il PSG

Il tecnico dell’Everton domani allenerà per la centesima volta in Premier: “Non mi interessa accontentare i giocatori, io voglio i risultati”

Carlo Ancelotti è stato eletto miglior allenatore della storia del Psg in occasione dei 50 anni del club. Il tecnico dell’Everton ha allenato in Francia dal 2011 al 2013 vincendo la Ligue 1 alla seconda stagione.

Nella classifica del club ha battuto Laurent Blanc e Luis Fernandez.

“È un onore ricevere questo premio, sono orgoglioso di aver allenato il Psg. Buon compleanno !!”, ha scritto Ancelotti su Twitter.

C’est un honneur de recevoir ce trophée et une fierté d’avoir dirigé le PSG. Joyeux anniversaire!! #AllezParis https://t.co/37I6Gb8FRY — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) October 2, 2020

Domani Ancelotti allenerà per la centesima volta in Premier, e il tecnico è stato intervistato per l’occasione:

“Non voglio accontentare i giocatori, non è questo l’obiettivo. Voglio ottenere risultati. È impossibile mantenere felici tutti i giocatori, ma a volte la tristezza dei giocatori, forse anche essere arrabbiati con l’allenatore, può essere una buona motivazione per lavorare sodo, per concentrarsi, per aspettare, perché prima o poi arriva il momento buono”.

“Ci sono molte ragioni per cui l’Everton sta andando bene, la prima è che i nuovi acquisti hanno migliorato la qualità della rosa. I giocatori che sono qui ora sono più motivati, hanno più ambizioni, siamo partiti bene, l’atmosfera è buona. Ma so che questa bellissima bolla nella va tutto bene, tutto è perfetto, finirà. Quando arriva quel momento dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere forti lì”.