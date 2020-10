Agente Hysaj: “Sono stanco di inseguire il Napoli per il rinnovo”

Mario Giuffredi a Radio Punto Nuovo: “Se non arriva la proposta giusta, valuteremo altre offerte a gennaio. Il club deve credere in lui, sono due anni che stiamo così”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Il procuratore si è voluto soffermare particolarmente sulla situazione dell’albanese.

Il Napoli ha tre terzini ed è difficile trovare di meglio. Hysaj sta facendo benissimo, il suo rinnovo non è legato a quello di Gattuso. Sono due anni che inseguo il club per un nuovo accordo ma mi sono stancato: è giusto che si valutino le proposte che arriveranno. Se il Napoli farà l’offerta giusta resterà, altrimenti a gennaio firmerà con chi gli pare. La società deve credere in lui. Hysaj, tranne che con Ancelotti, ha sempre avuto piacere a restare.