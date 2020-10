Tutti i risultati, il gol di Inzaghi e quello che si dissero in finale Zidane e Materazzi

Gruppo A

Germania

Ecuador

Polonia

Costa Rica

Gruppo B

Inghilterra

Svezia

Paraguay

Trinidad e Tobago

Gruppo C

Argentina

Olanda

Costa d’avorio

Serbia

Gruppo D

Portogallo

Messico

Angola

Iran

Gruppo E

Italia

Ghana

Rep ceca

Stati uniti

Gruppo F

Brasile

Australia

Croazia

Giappone

Gruppo G

Svizzera

Francia

Corea sud

Togo

Gruppo H

Spagna

Ucraina

Tunisia

Arabia saudita

OTTAVI QUARTI SEMIFINALI FINALE Germania – Svezia 2 – 0 Germania – Argentina rigori 4 – 2 Argentina – Messico 2 – 1 Italia – Australia 1 – 0 Italia – Ucraina 3 – 0 Italia – Germania 2 – 0 Ucraina – Svizzera rigori 3 – 0 Francia – Italia rigori 3 – 5 Inghilterra – Ecuador 1 – 0 Inghilterra – Portogallo rigori 1 – 3 Portogallo – Olanda 1 – 0 Francia – Portogallo 1 – 0 Brasile – Ghana 3 – 0 Brasile –Francia 0 – 1 Francia – Spagna 3 – 1

L’azione che mi è piaciuta di più di questo mondiale è stato il contropiede di Filippo Inzaghi con la corsa disperata di Simone Barone contro la Repubblica Ceca nei gironi. L’Italia doveva per forza vincere e vinse addirittura 2 – 0 e dopo quella partita sia Simone Barone e Filippo Inzaghi non giocarono più in quel mondiale.

Nella finale ci stavano due giocatori che erano due picchiatori e fecero due cavolate: la prima è stata quella di Materazzi che diede il rigore alla Francia, l’altra è la testata di Zidane a Materazzi. Volete sapere perché? Zidane disse a Materazzi: “se vuoi la mia maglietta te la regalo” e Materazzi gli rispose: “preferisco tua sorella”.

Francesi quel Mondiale l’avete giocato bene.