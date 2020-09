Zampa: “Li avrei chiusi in una bolla, ma non hanno voluto. Ora rafforziamo il protocollo”

“Il protocollo dice che i positivi non possono giocare. Se il Genoa decide di far giocare atleti negativi o la primavera lo può fare. Il campionato non si sospende. Avrei scelto la via del rigore. Con il Covid non si scherza”

La sottosegretaria di Stato alla Salute, Sandra Zampa, è tornata a parlare in radio, dopo le dichiarazioni rilasciate stamattina a Radio Capital (“La Serie A va sospesa, lo dicono i protocolli”), a cui ha fatto seguito la precisazione che, a deciderlo, devono essere Figc e club.

A Radio Kiss Kiss Napoli la Zampa spiega:

“Il protocollo dice che i positivi non possono giocare. Se il Genoa decide di far giocare atleti negativi o la primavera lo può fare. Il campionato non si sospende. La scelta di non vivere una bolla sterile è stata presa da loro. Avrei scelto sin dall’inizio la bolla sterile per salvaguardare la salute di tutti i protagonisti del mondo del calcio. Per preservare le nostre attività avrei scelto la via del rigore. Bisogna rafforzare il protocollo. Con il Covid non si scherza“