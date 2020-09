Zampa precisa: «Sul campionato decideranno Figc e club»

La sottosegretaria: «I giocatori positivi non possono giocare, questo non vuol dire che la Serie A vada sospesa».

La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha emesso un comunicato dopo che le sue parole di stamattina in tv erano state rilanciate dalle agenzie di stampa (e riprese anche dal Napolista).

“Nel corso della mia intervista a Radio Capital ho detto che, in base al Protocollo sottoscritto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio,i giocatori positivi al Covid-19 non possono giocare fino a quando non risulteranno negativi al tampone.

Questo non significa che la Serie A vada sospesa. Saranno poi la Figc e le Società calcistiche a decidere sui destini del massimo campionato: se facendo recuperare partite alle squadre che non potranno giocare o mettendo in campo eventuali riserve”.