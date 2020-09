Toldo: «Il portiere del futuro per l’Italia? Meret. Ha tutto per fare strada»

A Libero: «Mi ha colpito molto, è già un gran portiere e sarà un pilastro delle squadre in cui giocherà per personalità e talento»

Su Libero un’intervista a Francesco Toldo, protagonista della partita della Nazionale italiana del 29 giugno 2000, quando gli azzurri di Zoff eliminarono ai calci di rigore l’Olanda all’Europeo. Oggi l’Italia di Mancini affronta gli arancioni in Nations League.

Toldo descrive l’atmosfera di quel pomeriggio:

«Ricordo ancora il muro orange, quando entrammo in campo. Tutto lo stadio era contro di noi, c’era una pressione fortissima e mi caricai al massimo. Volevo fermare l’Olanda e portare l’Italia alla vittoria».

In quella partita, parò cinque rigori su 6.

L’ex portiere parla della partita di stasera dell’Italia di Mancini.

E si sbilancia sulla nuova generazione di portieri italiani. Definisce la scuola italiana la migliore, fin dalle giovanili. E tra i giovani, promuove il portiere del Napoli, Alex Meret.

«Questi ragazzi li conosco bene dal 2015, quando lavoravo nelle nazionali giovanili. Sono tutti bravi e possono fare belle carriere. Un nome? Scelgo Meret. Mi ha colpito molto, è già un gran portiere e sarà un pilastro delle squadre in cui giocherà per personalità e talento: Alex ha tutto per fare strada».