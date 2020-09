Sky: Zaniolo non vuole operarsi a Villa Stuart

Il 21enne romanista si rotto nuovamente il crociato (in Nazionale). L’intervento di domani mattina è stato rinviato. Vuole operarsi in Austria o negli Usa

Colpo di scena nel caso Zaniolo. Il 21enne della Roma (e della Nazionale) che si è rotto nuovamente il crociato – dopo pochi mesi – si sarebbe dovuto operare mercoledì mattina a Villa Stuart col professor Mariani. Zaniolo però non è convinto. Sta valutando la possibilità di operarsi in Austria o anche negli Stati Uniti. L’operazione prevista per domani mattina, è stata rinviata.