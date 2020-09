Sconcerti: “si dà la cittadinanza italiana a Suarez e non a migliaia di giovani nati in Italia”

Mario Sconcerti nella sua analisi sul calciomercato che langue, perché i club sono oberati di debiti, fa un inciso più che condivisibile sulla vicenda Suarez il centravanti del Barcellona che domani sosterrà l’esame per ottenere il passaporto comunitario.

È una riflessione a parte che non si dia la cittadinanza a migliaia di giovani nati in Italia e la si debba dare in dieci giorni a un centravanti solo perché è un centravanti. Resta il fatto che Suarez aumenterebbe molto l’importanza della Juve cancellando in modo altrettanto significativo quella della cittadinanza italiana. Devo anche ricordare che l’Inter con Recoba fece molto peggio. In sostanza le nuove differenze sono ancora instabili. Non sta pesando tanto il Covid quanto i quasi 4 miliardi di debiti che gravano sul calcio. Questo ha riportato i prezzi di mercato a una decina di anni fa. Era indispensabile farlo comunque.