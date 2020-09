Sconcerti: raramente è capitato un calendario così attento, insistente ma non estenuante.

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti commenta il sorteggio del calendario della prossima stagione, 2020-21.

“ L’ inizio migliore sembra del Milan, Bologna in casa poi due neopromosse Crotone e Spezia, di solito più lente a trovare il ritmo della A. Ma non si va oltre la terza giornata. Dopo tutto si cade un po’ addosso”.

Tutto sommato, scrive, il calendario è equilibrato.

E’ successo raramente di avere un calendario del genere.

“Raramente è capitato di vedere un calendario così attento, insistente ma non estenuante. Tutte le prime sette avranno tre partite tra loro nelle prime otto giornate, un equilibrio assoluto. Resta un’incognita, come le date del campionato incroceranno quelle della Champions, ma in questo momento nessuno poteva ancora sapere niente. Sembra di vedere dietro l’ordine delle partite un maggior accordo anche tra le società, un miglior dialogo. Non vedo vantaggi per nessuno”.