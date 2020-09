Serie A, tutte le date del calendario 2020-21 (Inter e Atalanta partono più tardi)

Tre le soste durante la stagione, tutte a causa degli impegni per le nazionali. Non ci sarà la sosta natalizia. Sei turni infrasettimanali. Si finisce il 23 maggio

Il campionato di Serie A inizierà il 19 settembre per finire il 23 maggio. La Lega ha ufficializzato le date sui suoi canali social. Inter e Atalanta non inizieranno con tutte le altre squadre ma in ritardo, per via degli impegni di Europa League e Champions che le hanno viste in campo fino ad agosto inoltrato.

1° giornata – 20 settembre, 31 gennaio

BENEVENTO-INTER

FIORENTINA-TORINO

GENOA-CROTONE

JUVENTUS-SAMPDORIA

LAZIO-ATALANTA

MILAN-BOLOGNA

PARMA-NAPOLI

SASSUOLO-CAGLIARI

UDINESE-SPEZIA

VERONA-ROMA

2° giornata – 27 settembre, 7 febbraio

BOLOGNA-PARMA

CAGLIARI-LAZIO

CROTONE-MILAN

INTER-FIORENTINA

NAPOLI-GENOA

ROMA-JUVENTUS

SAMPDORIA-BENEVENTO

SPEZIA-SASSUOLO

TORINO-ATALANTA

VERONA-UDINESE

3° giornata – 4 ottobre, 14 febbraio

ATALANTA-CAGLIARI

BENEVENTO-BOLOGNA

FIORENTINA-SAMPDORIA

GENOA-TORINO

JUVENTUS-NAPOLI

LAZIO-INTER

MILAN-SPEZIA

PARMA-VERONA

SASSUOLO-CROTONE

UDINESE-ROMA

4° giornata – 18 ottobre, 21 febbraio

BOLOGNA-SASSUOLO

CROTONE-JUVENTUS

INTER-MILAN

NAPOLI-ATALANTA

ROMA-BENEVENTO

SAMPDORIA-LAZIO

SPEZIA-FIORENTINA

TORINO-CAGLIARI

UDINESE-PARMA

VERONA-GENOA

5 giornata – 25 ottobre, 28 febbraio

ATALANTA-SAMPDORIA

BENEVENTO-NAPOLI

CAGLIARI-CROTONE

FIORENTINA-UDINESE

GENOA-INTER

JUVENTUS-VERONA

LAZIO-BOLOGNA

MILAN-ROMA

PARMA-SPEZIA

SASSUOLO-TORINO

6 giornata – 1° novembre, 3 marzo BOLOGNA-CAGLIARI CROTONE-ATALANTA INTER-PARMA NAPOLI-SASSUOLO ROMA-FIORENTINA SAMPDORIA-GENOA SPEZIA-JUVENTUS TORINO-LAZIO UDINESE-MILAN VERONA-BENEVENTO

7 giornata – 8 novembre, 7 marzo ATALANTA-INTER BENEVENTO-SPEZIA BOLOGNA-NAPOLI CAGLIARI-SAMPDORIA GENOA-ROMA LAZIO-JUVENTUS MILAN-VERONA PARMA-FIORENTINA SASSUOLO-UDINESE TORINO-CROTONE

8 giornata – 22 novembre, 14 marzo CROTONE-LAZIO FIORENTINA-BENEVENTO INTER-TORINO JUVENTUS-CAGLIARI NAPOLI-MILAN ROMA-PARMA SAMPDORIA-BOLOGNA SPEZIA-ATALANTA UDINESE-GENOA VERONA-SASSUOLO

9 giornata – 29 novembre, 21 marzo

ATALANTA-VERONA BENEVENTO-JUVENTUS BOLOGNA-CROTONE CAGLIARI-SPEZIA GENOA-PARMA LAZIO-UDINESE MILAN-FIORENTINA NAPOLI-ROMA SASSUOLO-INTER TORINO-SAMPDORIA

10 giornata – 6 dicembre, 3 aprile CROTONE-NAPOLI FIORENTINA-GENOA INTER-BOLOGNA JUVENTUS-TORINO PARMA-BENEVENTO ROMA-SASSUOLO SAMPDORIA-MILAN SPEZIA-LAZIO UDINESE-ATALANTA VERONA-CAGLIARI

11 giornata – 13 dicembre, 11 aprile ATALANTA-FIORENTINA BOLOGNA-ROMA CAGLIARI-INTER CROTONE-SPEZIA GENOA-JUVENTUS LAZIO-VERONA MILAN-PARMA NAPOLI-SAMPDORIA SASSUOLO-BENEVENTO TORINO-UDINESE

12 giornata – 16 dicembre, 18 aprile BENEVENTO-LAZIO FIORENTINA-SASSUOLO GENOA-MILAN INTER-NAPOLI JUVENTUS-ATALANTA PARMA-CAGLIARI ROMA-TORINO SPEZIA-BOLOGNA UDINESE-CROTONE VERONA-SAMPDORIA

13 giornata – 20 dicembre, 21 aprile ATALANTA-ROMA BENEVENTO-GENOA CAGLIARI-UDINESE FIORENTINA-VERONA INTER-SPEZIA LAZIO-NAPOLI PARMA-JUVENTUS SAMPDORIA-CROTONE SASSUOLO-MILAN TORINO-BOLOGNA

14 giornata – 23 dicembre, 25 aprile BOLOGNA-ATALANTA CROTONE-PARMA JUVENTUS-FIORENTINA MILAN-LAZIO NAPOLI-TORINO ROMA-CAGLIARI SAMPDORIA-SASSUOLO SPEZIA-GENOA UDINESE-BENEVENTO VERONA-INTER

15 giornata – 3 gennaio, 2 maggio ATALANTA-SASSUOLO BENEVENTO-MILAN CAGLIARI-NAPOLI FIORENTINA-BOLOGNA GENOA-LAZIO INTER-CROTONE JUVENTUS-UDINESE PARMA-TORINO ROMA-SAMPDORIA SPEZIA-VERONA

16 giornata – 6 gennaio, 9 maggio

ATALANTA-PARMA

BOLOGNA-UDINESE

CAGLIARI-BENEVENTO

CROTONE-ROMA

LAZIO-FIORENTINA

MILAN-JUVENTUS

NAPOLI-SPEZIA

SAMPDORIA-INTER

SASSUOLO-GENOA

TORINO-HELLAS VERONA 17 giornata – 10 gennaio, 12 maggio BENEVENTO-ATALANTA FIORENTINA-CAGLIARI GENOA-BOLOGNA JUVENTUS-SASSUOLO MILAN-TORINO PARMA-LAZIO ROMA-INTER SPEZIA-SAMPDORIA UDINESE-NAPOLI VERONA-CROTONE 18 giornata – 17 gennaio, 16 maggio ATALANTA-GENOA

BOLOGNA-HELLAS VERONA

CAGLIARI-MILAN

CROTONE-BENEVENTO

INTER-JUVENTUS

LAZIO-ROMA

NAPOLI-FIORENTINA

SAMPDORIA-UDINESE

SASSUOLO-PARMA

TORINO-SPEZIA 19 giornata – 24 gennaio, 23 maggio

BENEVENTO-TORINO

FIORENTINA-CROTONE

GENOA-CAGLIARI

JUVENTUS-BOLOGNA

LAZIO-SASSUOLO

MILAN-ATALANTA

PARMA-SAMPDORIA

ROMA-SPEZIA

UDINESE-INTER

HELLAS VERONA-NAPOLI