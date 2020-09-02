Serie A, tutte le date del calendario 2020-21 (Inter e Atalanta partono più tardi)

Tre le soste durante la stagione, tutte a causa degli impegni per le nazionali. Non ci sarà la sosta natalizia. Sei turni infrasettimanali. Si finisce il 23 maggio
Il campionato di Serie A inizierà il 19 settembre per finire il 23 maggio. La Lega ha ufficializzato le date sui suoi canali social. Inter e Atalanta non inizieranno con tutte le altre squadre ma in ritardo, per via degli impegni di Europa League e Champions che le hanno viste in campo fino ad agosto inoltrato.
1° giornata – 20 settembre, 31 gennaio BENEVENTO-INTER FIORENTINA-TORINO GENOA-CROTONE JUVENTUS-SAMPDORIA LAZIO-ATALANTA MILAN-BOLOGNA PARMA-NAPOLI SASSUOLO-CAGLIARI UDINESE-SPEZIA VERONA-ROMA 2° giornata – 27 settembre, 7 febbraio BOLOGNA-PARMA CAGLIARI-LAZIO CROTONE-MILAN INTER-FIORENTINA NAPOLI-GENOA ROMA-JUVENTUS SAMPDORIA-BENEVENTO SPEZIA-SASSUOLO TORINO-ATALANTA VERONA-UDINESE 3° giornata – 4 ottobre, 14 febbraio ATALANTA-CAGLIARI BENEVENTO-BOLOGNA FIORENTINA-SAMPDORIA GENOA-TORINO JUVENTUS-NAPOLI LAZIO-INTER MILAN-SPEZIA PARMA-VERONA SASSUOLO-CROTONE UDINESE-ROMA 4° giornata – 18 ottobre, 21 febbraio BOLOGNA-SASSUOLO CROTONE-JUVENTUS INTER-MILAN NAPOLI-ATALANTA ROMA-BENEVENTO SAMPDORIA-LAZIO SPEZIA-FIORENTINA TORINO-CAGLIARI UDINESE-PARMA VERONA-GENOA 5 giornata – 25 ottobre, 28 febbraio
ATALANTA-SAMPDORIA
BENEVENTO-NAPOLI
CAGLIARI-CROTONE
FIORENTINA-UDINESE
GENOA-INTER
JUVENTUS-VERONA
LAZIO-BOLOGNA
MILAN-ROMA
PARMA-SPEZIA
SASSUOLO-TORINO
6 giornata – 1° novembre, 3 marzo
BOLOGNA-CAGLIARI
CROTONE-ATALANTA
INTER-PARMA
NAPOLI-SASSUOLO
ROMA-FIORENTINA
SAMPDORIA-GENOA
SPEZIA-JUVENTUS
TORINO-LAZIO
UDINESE-MILAN
VERONA-BENEVENTO
7 giornata – 8 novembre, 7 marzo
ATALANTA-INTER
BENEVENTO-SPEZIA
BOLOGNA-NAPOLI
CAGLIARI-SAMPDORIA
GENOA-ROMA
LAZIO-JUVENTUS
MILAN-VERONA
PARMA-FIORENTINA
SASSUOLO-UDINESE
TORINO-CROTONE
8 giornata – 22 novembre, 14 marzo
CROTONE-LAZIO
FIORENTINA-BENEVENTO
INTER-TORINO
JUVENTUS-CAGLIARI
NAPOLI-MILAN
ROMA-PARMA
SAMPDORIA-BOLOGNA
SPEZIA-ATALANTA
UDINESE-GENOA
VERONA-SASSUOLO
9 giornata – 29 novembre, 21 marzo ATALANTA-VERONA
BENEVENTO-JUVENTUS
BOLOGNA-CROTONE
CAGLIARI-SPEZIA
GENOA-PARMA
LAZIO-UDINESE
MILAN-FIORENTINA
NAPOLI-ROMA
SASSUOLO-INTER
TORINO-SAMPDORIA
10 giornata – 6 dicembre, 3 aprile CROTONE-NAPOLI
FIORENTINA-GENOA
INTER-BOLOGNA
JUVENTUS-TORINO
PARMA-BENEVENTO
ROMA-SASSUOLO
SAMPDORIA-MILAN
SPEZIA-LAZIO
UDINESE-ATALANTA
VERONA-CAGLIARI
11 giornata – 13 dicembre, 11 aprile
ATALANTA-FIORENTINA
BOLOGNA-ROMA
CAGLIARI-INTER
CROTONE-SPEZIA
GENOA-JUVENTUS
LAZIO-VERONA
MILAN-PARMA
NAPOLI-SAMPDORIA
SASSUOLO-BENEVENTO
TORINO-UDINESE
12 giornata – 16 dicembre, 18 aprile
BENEVENTO-LAZIO
FIORENTINA-SASSUOLO
GENOA-MILAN
INTER-NAPOLI
JUVENTUS-ATALANTA
PARMA-CAGLIARI
ROMA-TORINO
SPEZIA-BOLOGNA
UDINESE-CROTONE
VERONA-SAMPDORIA
13 giornata – 20 dicembre, 21 aprile
ATALANTA-ROMA
BENEVENTO-GENOA
CAGLIARI-UDINESE
FIORENTINA-VERONA
INTER-SPEZIA
LAZIO-NAPOLI
PARMA-JUVENTUS
SAMPDORIA-CROTONE
SASSUOLO-MILAN
TORINO-BOLOGNA
14 giornata – 23 dicembre, 25 aprile
BOLOGNA-ATALANTA
CROTONE-PARMA
JUVENTUS-FIORENTINA
MILAN-LAZIO
NAPOLI-TORINO
ROMA-CAGLIARI
SAMPDORIA-SASSUOLO
SPEZIA-GENOA
UDINESE-BENEVENTO
VERONA-INTER
15 giornata – 3 gennaio, 2 maggio
ATALANTA-SASSUOLO
BENEVENTO-MILAN
CAGLIARI-NAPOLI
FIORENTINA-BOLOGNA
GENOA-LAZIO
INTER-CROTONE
JUVENTUS-UDINESE
PARMA-TORINO
ROMA-SAMPDORIA
SPEZIA-VERONA
16 giornata – 6 gennaio, 9 maggio
ATALANTA-PARMA
BOLOGNA-UDINESE CAGLIARI-BENEVENTO CROTONE-ROMA LAZIO-FIORENTINA MILAN-JUVENTUS NAPOLI-SPEZIA SAMPDORIA-INTER SASSUOLO-GENOA TORINO-HELLAS VERONA 17 giornata – 10 gennaio, 12 maggio
BENEVENTO-ATALANTA
FIORENTINA-CAGLIARI
GENOA-BOLOGNA
JUVENTUS-SASSUOLO
MILAN-TORINO
PARMA-LAZIO
ROMA-INTER
SPEZIA-SAMPDORIA
UDINESE-NAPOLI
VERONA-CROTONE
18 giornata – 17 gennaio, 16 maggio
ATALANTA-GENOA
BOLOGNA-HELLAS VERONA CAGLIARI-MILAN CROTONE-BENEVENTO INTER-JUVENTUS LAZIO-ROMA NAPOLI-FIORENTINA SAMPDORIA-UDINESE SASSUOLO-PARMA TORINO-SPEZIA 19 giornata – 24 gennaio, 23 maggio
BENEVENTO-TORINO
FIORENTINA-CROTONE GENOA-CAGLIARI JUVENTUS-BOLOGNA LAZIO-SASSUOLO MILAN-ATALANTA PARMA-SAMPDORIA ROMA-SPEZIA UDINESE-INTER HELLAS VERONA-NAPOLI Napolista ilnapolista © riproduzione riservata