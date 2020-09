Repubblica: Parma-Napoli, Meret in pole su Ospina per la maglia da titolare

Resta il dualismo tra i due portieri, che accompagnerà il Napoli per tutta la stagione, ma almeno al debutto toccherà al friulano

Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, per il debutto in campionato nella trasferta di Parma, Gattuso avrebbe già scelto di affidarsi, tra i pali, a Meret, piuttosto che a Ospina.

“Il rebus del portiere sembra già risolto, almeno per il debutto in campionato. Tre giorni al taglio del nastro al Tardini e maglia da titolare assegnata per la trasferta contro il Parma di Liverani. Toccherà ad Alex Meret che sarà preferito ad Ospina. La scelta non è definitiva, il dualismo resta uno dei temi della stagione azzurra”.

Entrambi i portieri avranno le possibilità di mettersi in mostra e il colombiano resta in cima alle preferenze del tecnico. Ma per la partita contro il Parma, in pole c’è il friulano.

Meret ha parlato del suo futuro con il Napoli, alla presenza del suo procuratore, a Castel di Sangro.

“C’è l’Europeo all’orizzonte e Meret avrebbe tanto preferito una continuità di impiego per garantirsi la maglia della Nazionale. Avrebbe accettato pure l’ipotesi del prestito, ma le condizioni dettate dal Napoli di fatto assomigliavano un’incedibilità mascherata: 10 milioni di euro (senza diritto di riscatto) per schierarlo 12 mesi, addirittura 50 per una cessione a titolo definitivo. Difficile trovare corteggiatori a queste cifre”.