Repubblica: Milik-Napoli, situazione sgradevole, ieri il polacco si è allenato da solo

La Roma ha fretta di concludere, anche per sbloccare la cessione di Dzeko alla Juventus. I giallorossi vogliono sostituirlo a tutti i costi con Milik e sono sicuri alla fine di centrare il loro obiettivo. Per questo hanno offerto un contratto faraonico al polacco, che ha invece già smesso nella sostanza di far parte del progetto Napoli.

E la situazione che si è venuta a creare in casa Napoli lascia pensare che alla fine Milik si deciderà per accettare la proposta giallorossa

ieri si è allenato addirittura in solitudine al Training Center di Castel Volturno. È un’altra prova del rapporto ormai compromesso in modo definitivo tra il giocatore e tutto l’ambiente azzurro, anche se il divorzio non si è ancora ufficialmente consumato. Il Napoli e Milik sono infatti per il momento separati in casa ed è una situazione sgradevole per tutti, compresi Gattuso e i compagni di squadra.