Milik va alla Roma in prestito per 25 milioni ma prima rinnova col Napoli (se risolvono le pendenze)

Sky Sport: andrà alla Roma in prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un’operazione dal costo complessivo di 18 milioni di euro più 7 di bonus

È ormai sancito il passaggio di Arkadiusz Milik alla Roma, che automaticamente permetterà a Dzeko di diventare un nuovo giocatore della Juventus. Affinché si possa formalizzare il tutto, stando a quanto riporta Sky Sport, serve che il polacco risolva gli ultimi vincoli col Napoli relative a stipendi arretrati, bonus e altre pendenze.

Per questo motivo, gli agenti del giocatore sono al telefono con la dirigenza azzurra per chiudere tutte le questioni arretrate e prepararsi a cominciare la nuova avventura nella Capitale.

Milik rinnoverà il contratto che lo lega al Napoli per un altro anno, in modo da passare alla Roma in prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un’operazione dal costo complessivo di 18 milioni di euro più 7 di bonus.