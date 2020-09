Repubblica Genova: Napoli troppo forte per il Genoa. Sconfitta umiliante

E’ il commento di Repubblica Genova al 6-0 incassato ieri dal Grifone al San Paolo. Un risultato in qualche modo condizionato dall’episodio di positività di Perin e Schone ma certo non imputabile esclusivamente a quello.

“E così il Genoa a Napoli ha retto solo un tempo sommando alla stanchezza e alla tensione mentale conseguente agli eventi della vigilia alcuni errori marchiani che nella ripresa hanno permesso al Napoli di dilagare senza problemi. Ma al di là di quanto accaduto per il Covid, come è già successo per altri club e potrebbe succedere ancora in questo campionato che vive sotto la spada di Damocle di un virus invisibile ma molto potente, in campo si è vista la differenza tra una formazione che ha come obiettivo raggiungere i primi posti della classifica e una che si sta costruendo in vista di un campionato che ha come obiettivo quello di raggiungere una salvezza tranquilla e non si è ancora scrollata del tutto

la depressione delle ultime due stagioni”.