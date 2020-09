Pirlo: “Mi serve un attaccante il prima possibile, ma il mercato è lungo e ci sarà tempo”

A Sky Sport: “Sono il tecnico della Juventus, normale che chi viene qui debba vincere. So che devo vincere, era così da giocatore e sarà così anche da allenatore”.

Dopo la vittoria sul Novara per 5-0, l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato a Sky Sport.

“Sono soddisfatto perché abbiamo avuto solo due giorni per allenarci tutti insieme. I ragazzi si sono impegnati, questa era la cosa più importante”.

Sull’esordio in campionato e le novità che ci saranno.

“Stiamo provando diverse soluzioni per vedere anche i giocatori che abbiamo a disposizione. Nel primo tempo abbiamo provato la difesa a 4, nel secondo tempo siamo stati con i tre dietro fissi. Abbiamo ancora una settimana per preparare la partita di domenica. La squadra deve avere entusiasmo, abbiamo avanti una lunga stagione ma c’è tempo per lavorare tutti assieme”.