Pirlo: “Higuain non è stato mandato via da noi. Decisione di comune accordo”

In conferenza stampa ha contraddetto il fratello del Pipita: “Ci aveva comunicato la sua voglia di andar via dall’Europa, abbiamo trovato la soluzione migliore”

Nella conferenza stampa alla vigilia del debutto in A sulla panchina della Juventus, Andrea Pirlo ha toccato anche l’argomento Higuain. Qualche settimana fa il fratello del Pipita, Nicolas, dichiarò a Tuttosport che il rapporto con il club era stato interrotto unilateralmente dai bianconeri. Pirlo sembra rispondergli. Di certo rettifica. Ricordiamo, però, che la Juventus, cedendo Higuain, ha determinato una minusvalenza di 18 milioni.

“Higuain non è stato mandato via da noi, ci aveva comunicato la sua voglia di andar via dall’Europa e di comune accordo abbiamo trovato la soluzione migliore”.