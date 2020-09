Per A Bola la Direzione Generale della Sanità deve ancora pronunciarsi su Sporting Lisbona-Napoli

Il quotidiano riporta i nomi dei tre calciatori positivi dello Sporting (ma scrive che non sono confermati dal club portoghese) e parla di altri due casi controversi

Il giornale portoghese A Bola riporta i nomi dei tre calciatori positivi dello Sporting Lisbona, cosa che avrebbe portato all’annullamento della partita amichevole contro il Napoli prevista per stasera. In realtà, lo ricordiamo, nessuno dei due club ha ancora confermato che la partita non sarà disputata. I contagiati, che lo stesso giornale scrive che non sono confermati dal club, ma sono frutto di indiscrezioni raccolte, sono Cristian Borja, Nuno Santos e Rodrigo Fernandes. A Bola scrive:

“Oltre a questi tre giocatori, che, come abbiamo detto sono asintomatici e già in isolamento, il nostro giornale ha anche scoperto che ci sono stati altri due risultati controversi“.

E conclude scrivendo:

“la partita dipende ancora dal parere della Direzione Generale della Sanità, nonché dal Delegato Regionale”.