Napoli-Pescara, i convocati: Gattuso esclude Milik, Llorente e Ounas

Le scelte del tecnico per l’amichevole di oggi pomeriggio al San Paolo. Nell’elenco non figurano nemmeno Malcuit e Younes, che, però, sono infortunati

Il Napoli ha ufficializzato la lista dei convocati per l’amichevole contro il Pescara in programma oggi pomeriggio (alle 18) al San Paolo. Nell’elenco non figurano Malcuit e Younes, infortunati. Gattuso ha escluso, per scelta tecnica, Milik, Llorente e Ounas. Su Milik il Mattino oggi è stato molto chiaro: continuerà ad allenarsi con la squadra ma non disputerà partite finché la vicenda di mercato non sarà risolta. Il Napoli lo considera ormai fuori squadra.

Questo l’elenco:

Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabián Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.