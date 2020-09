Napoli, allenamento pomeridiano: Manolas rientra in gruppo

Il greco ha svolto la seduta odierna col resto della squadra, mentre Insigne ha proseguito con le terapie

Seduta pomeridiana oggi per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri prepareranno il match contro la Juventus a Torino per la terza giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45.

La squadra ha svolto una prima fase di riscaldamento a circuito. Successivamente esercitazione tattica per reparti e partitina a campo ridotto. Terapie per Insigne. Manolas ha svolto l’intera seduta col gruppo.