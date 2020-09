Corsport: Milik-Under, il Napoli rilancia: “Dateci Veretout e gli extra li aggiungiamo noi”. La Roma dice no

Il club partenopeo avrebbe chiesto prima 20 milioni, poi 15, come conguaglio per lo scambio. La Roma vorrebbe inserire un Primavera. Giuntoli ha provato inutilmente a ribattere

La trattativa per portare Milik alla Roma in cambio di Dzeko richiede ancora tempo. Ed è condizionata da quanto accadrà con Dzeko e la Juventus.

In cambio del polacco, il Napoli prenderebbe Under. Chiede inoltre un conguaglio da 20 milioni che già si è andato riducendo a quindici. La Roma ha proposto di inserire nella trattativa un Primavera per ridurre l’importo del cash, e a quel punto, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli ha avanzato una controproposta

“Perché non ci date Veretout e gli extra li aggiunge il Napoli? E sarebbero mutati (ancora) gli scenari, in questo caso, si sarebbe dovuto riscrivere questo romanzone popolare, sul quale è calato poi il silenzio dopo il no da Trigoria: Veretout non si tocca“.